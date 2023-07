Viabilità, riaperto il sottopasso di San Mauro

L'intervento di manutenzione straordinaria ha previsto la sostituzione delle vecchie lampade ai vapori di sodio con nuove lampade a led a basso consumo energetico. Tali lampade consentono un risparmio energetico del 30-40%, con una resa illuminotecnica e un’uniformità dell'illuminamento decisamente superiori; sono state mantenute due file di luci in modo da avere una migliore diffusione della luminosità all'interno del sottopasso.

Inoltre è stata rifatta la segnaletica luminosa presente all'interno del sottopasso per quanto concerne il sistema antincendio e le vie di fuga e la sostituzione dei proiettori lungo la rampa esterna di uscita verso Torino, con conseguente sostituzione delle linee elettriche e dei quadri di controllo e protezione.

Le opere sono state eseguite per la maggior parte all'interno del sottopasso, in parte lungo la rampa di uscita e la rotatoria verso Torino e in parte all'interno delle cabine di alimentazione, controllo e protezione degli impianti di cui è dotato il tunnel.