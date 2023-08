Erano pregiudicati e su un'auto rubata: tre torinesi fermati a Sanremo

Non potranno ritornare a Sanremo per tre anni. È una decisione imposta dal Questore di Imperia per tre torinesi trovati a bordo di un’auto rubata. I tre erano stati fermati nei giorni scorsi dalla Polizia poiché il veicolo in loro possesso è risultato frutto di un furto denunciato nella provincia di Torino e, inoltre, il conducente era alla guida senza patente, in quanto mai conseguita.

I tre, pregiudicati per reati contro il patrimonio, non hanno saputo spiegare i motivi della loro presenza in città e nemmeno indicare dove avrebbero trascorso la notte. Di conseguenza sono stati denunciati mentre l'auto è stata sequestrata. Il Questore di Imperia, emettendo tre provvedimenti di fogli di via obbligatorio, ha imposto ai tre di lasciare immediatamente Sanremo senza farvi ritorno per tre anni e rientrare nel proprio territorio di residenza.