Suv abbandonato in piazza Carignano, tensione a Torino: carabinieri sul posto

Attimi di tensione questa mattina a Torino. I carabinieri e la polizia municipale sono intervenuti per la presenza di un Suv con targa svizzera abbandonato in piazza Carignano.

I primi a intervenire sono stati i militari della Squadra motociclisti di Torino, impegnati in un controllo ordinario del territorio. In un primo momento hanno ricercato il proprietario nei locali che affacciano sulla piazza, ma senza esito alcuno. La presenza di obiettivi sensibili come il Museo Egizio ed il Museo del Risorgimento, oltre al fatto che domani è prevista la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno però inevitabilmente alzato la soglia di attenzione.