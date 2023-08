Stanza dell’ascolto, Cirio: “Applichiamo la legge. Al Mauriziano è presente da 10 anni ed è stata rinnovata anche da Chiamparino”

La stanza dell’ascolto al Sant’Anna che tanto ha fatto discutere? C’è da 10 anni a Torino ed è stata voluta anche dal centrosinistra. Decide di rispondere così alle recenti polemiche Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte. La sua Giunta è finita nel mirino delle opposizioni e delle associazioni femministe per aver dato il via libera alla creazione della stanza d’ascolto all’ospedale Sant’Anna. Un luogo ribattezzato dai detrattori come “stanza anti aborto”.

“Si tratta di un argomento delicato: abbiamo una legge in Italia che è ben fatta. Difende l’autodeterminazione della donna, che deve essere libera di scegliere della propria vita e del proprio corpo, ma prevede anche misure di ascolto e accompagnamento per prendere per mano chi lo richiede. Applichiamo solo la legge” ha affermato il presidente della Regione.

Cirio ha però rispedito le critiche al mittente, bollandole come strumentali. “La stanza dell’ascolto? C ‘era già in Piemonte: al Mauriziano, dal 2013, c’è una convenzione triennale rinnovata anche da Chiamparino e dal centrosinistra, che prevede la stanza dell’ascolto”.

“Ecco perché le critiche sono strumentali: quando l’hanno fatto altri andava bene e quando lo facciamo noi è un attacco ai diritti? Non deve essere cosi, noi prendiamo ciò che c’era al Mauriziano e lo portiamo in un’altra struttura (il Sant’Anna ndr). Applichiamo la legge e stiamo lontani dalle strumentazioni, il tema è delicato. Le persone vanno lasciate libere di pensare e riflettere” ha concluso il presidente Cirio.