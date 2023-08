Chivasso si tira a lucido per l’inizio della scuola: lavori agli edifici e nelle aree gioco

Chivasso è pronta a dare il benvenuto al nuovo anno scolastico. Molti plessi di pertinenza comunale, in queste settimane, sono interessati da lavori che miglioreranno ambienti e servizi per alunni, docenti, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria agli edifici scolastici e sulla sicurezza stradale nelle arterie interessate, a Castelrosso le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado “Demetrio Cosola”, in via Sant’Antonio, verranno restituite ad una classe energetica superiore rispetto allo scorso anno, grazie all’efficientamento finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per circa 260 mila euro. Ultimati due lotti del progetto, relativi a chiusure trasparenti con infissi e schermature mobili in alluminio, a fine agosto termineranno anche i lavori di altri 3 lotti, consistenti nella sostituzione dei serramenti dei locali seminterrati, della palestra, del vano scala e di tutti i bagni.

Per i più piccoli arrivano anche nuovi giochi nelle aree scolastiche come la doppia torretta, ponte in corde e scivolo installati nel giardino della scuola dell’infanzia in località Boschetto. Programmate per i prossimi giorni, la riparazione e la revisione completa del gioco combinato presso la scuola primaria Marconi ed il ripristino delle parti ammalorate del gioco multi attività presso la primaria “Alessandro Dasso” di via Blatta. Interventi su altre aree giochi pubblici sono previsti in località Mosche, con la manutenzione generale e la relativa pavimentazione, sul gioco combinato del giardino Pessoa di via Ceresa e sul gioco bilico di via De Gasperi.