Chiusure viabilità:  dal 2 agosto divieto di transito del traffico pesante sulla collina torinese

Dal 2 agosto sulle strade provinciali della collina torinese, sarà interdetto il traffico ai mezzi pesanti di grandi dimensioni. Con questo provvedimento la Città metropolitana di Torino verrà incontro alle richieste dei Sindaci delle Zone omogenee Chierese-Carmagnolese e Chivassese per migliorare la sicurezza sulle strade dei loro territori.



Aumentare la sicurezza sulle strade provinciali che attraversano la collina torinese ed evitare che vengano interessate dal traffico pesante, infatti, è uno degli obiettivi che il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e i Sindaci delle Zone omogenee Chierese-Carmagnolese e Chivassese si sono dati la scorsa primavera durante la costituzione di un tavolo tecnico per affrontare il problema. Trovare una soluzione al transito del traffico pesante è infatti una necessità pressante da parte dei territori della collina torinese, perché molte provinciali sono inadeguate a sopportare il transito dei TIR, presentano sezioni stradali notevolmente ristrette, con curve e tornanti a raggio ridotto, creano problemi di sicurezza dei pedoni, sono impossibilitati a incrociarsi nei centri abitati.



"Il provvedimento viene incontro alle richieste dei Sindaci" spiega il vicesindaco Jacopo Suppo "per migliorare una situazione che crea sistematicamente problemi sia di sicurezza che di percorribilità. La costituzione del Tavolo tecnico è andata nella direzione di trovare soluzioni condivise per il breve e medio periodo, mentre procedono gli studi fattibilità per la Gronda est".



La soluzione individuata consiste nella revisione delle ordinanze in essere, in modo da renderle omogenee su tutto il territorio interessato, regolamentando la circolazione mediante il transito vietato ai veicoli aventi lunghezza superiore a m. 8,00 e massa superiore a 7,50 tonnellate.



Riassumendo, dal 2 agosto:

sarà vietato il transito ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a m. 8,00 e massa superiore a 7,50 tonnellate, escluso residenti, trasporto pubblico e mezzi di soccorso, nei territori dei Comuni di Montaldo T.se, Andezeno, Marentino, Gassino T.se, Sciolze , Rivalba, Pavarolo, Casalborgone e Castiglione T.se sulle Provinciali:



- Sp. 97 "di Cinzano" dal km. 5+697 al km. 13+500,

- Sp. 102 01 "di Berzano" dal km. 0+000 al km. 2+733,

- Sp. 117 "di Cordova dal km. 0+000 al km. 3+020,

- Sp. 224 "di Pavarolo" dal km. 0+000 al km. 2+438,

- Sp. 4 "di Baldissero" dal km. 7+530 al km. 13+043,

- Sp. 98 "di Marentino" dal km. 0+000 al km. 11+630, S.P. n. 98 01 "di Marentino" dal km. 0+000 al km. 0+275,

- Sp. 118 "di Sciolze" dal km 0+000 al km 5+184,

- Sp. 118 01 "di Sciolze" dal km. 0+000 al km. 3+565,

- Sp. 118 02 "di Sciolze" dal km 0+000 al km 2+174,



- A Baldissero sulla Sp. 115 "di Valle Ceppi" il divieto di transito riguarderà i veicoli con lunghezza superiore m. 12,00;



- A Pavarolo, sulla Sp. 117 01 "di Cordova" il divieto di transito riguarderà i veicoli con massa superiore a 3,50 tonnellate, larghezza superiore a m. 2,30 e altezza superiore a m. 3,50.