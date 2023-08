Basket Torino, Reale Mutua presenta i club partner

Il progetto dei “Club Partner” rappresenta il proseguimento e il rafforzamento del lavoro di collaborazione svolto negli ultimi anni con diverse società del territorio, creando sinergie sotto l'aspetto sia tecnico-formativo che organizzativo.



La partnership promuove una costante interazione tra lo staff tecnico del settore giovanile club gialloblù e gli allenatori dei club affiliati, a favore della formazione e dello sviluppo dei giovani atleti delle diverse società. Inoltre saranno offerte numerose opportunità e iniziative per promuovere la pallacanestro sul territorio, come eventi sportivi organizzati in collaborazione con i Club Partner e promozioni a favore degli stessi club per assistere alle partite di Serie A2 e per vivere da vicino il mondo di Basket Torino.



Di seguito le società che hanno sottoscritto l'accordo di partnership con Reale Mutua Basket Torino: Area PRO 2020, Reale Società Ginnastica di Torino, Polisportiva Jolly Vinovo, LO.VI. Basket Borgaro, OASI Laura Vicuna, Pallacanestro Pancalieri, San Paolo Basket 1999.



"Ho sempre considerato le parole 'territorio' e 'giovani' come due concetti chiave all'interno del progetto di Basket Torino," dichiara David Avino, presidente del club gialloblù. "Sono molto contento e soddisfatto di aver sottoscritto questa partnership, che concretizza ulteriormente il nostro impegno a favore dello sviluppo e della crescita della pallacanestro sul nostro territorio".