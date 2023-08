Attacchi hacker 'massivi', il pericolo è dietro l’angolo!

Ieri la nota testata giornalistica ANSA ha pubblicato un articolo sugli attacchi hacker e al riguardo abbiamo telefonato al Gruppo 3C di Savigliano per capire meglio come comportarsi.

3C N-SOC uno spin-off di Gruppo 3C, azienda di sicurezza informatica all'avanguardia, alza la voce per mettere in luce la gravità degli attacchi informatici che stanno scuotendo l'Italia. La recente ondata di attacchi DDoS ricevuti da NoName057(16) dimostra in modo schiacciante che la minaccia cibernetica non è solo una questione di linee di codice, ma rappresenta una serissima minaccia per l'integrità delle aziende e delle istituzioni.

Le ombre oscure del cybermondo stanno riversandosi sulla nostra realtà quotidiana, come dimostrano gli attacchi DDoS che hanno colpito istituti finanziari, aziende di servizi essenziali e organizzazioni istituzionali. Non si tratta solo di "dimostrazioni" insignificanti, ma di un pericoloso assalto digitale che può scuotere le fondamenta delle attività aziendali e mettere a repentaglio la sicurezza di milioni di cittadini.

Non fraintendeteci, questi attacchi non sono da sottovalutare. Un attacco DDoS potrebbe paralizzare le operazioni aziendali, causando interruzioni dei servizi, perdite finanziarie e danni alla reputazione. Immaginate le vostre finanze bloccate, l'accesso alle informazioni aziendali proibito e i servizi essenziali in tilt. Questo non è un semplice gioco da hacker, è un'azione deliberata che può avere ripercussioni devastanti.

La sicurezza informatica non può essere trascurata o considerata un'opzione. È una necessità imprescindibile. Le aziende, le istituzioni e gli individui devono agire con fermezza per garantire la protezione dei propri dati e delle proprie operazioni. Ignorare la minaccia cibernetica è come ignorare un elefante nella stanza, ma le conseguenze possono essere molto più gravi.

3C N-SOC solleva la bandiera dell'allarme. È tempo di agire in modo aggressivo contro le minacce informatiche. È tempo di adottare misure di sicurezza robuste, implementare soluzioni di mitigazione DDoS avanzate e collaborare con esperti di sicurezza informatica. Il costo della negligenza è troppo alto da sopportare.

Di seguito alcuni consigli utili:

Valutazione della Vulnerabilità e Pianificazione : conducete una valutazione della vulnerabilità dei vostri sistemi e delle infrastrutture IT per identificare potenziali punti deboli. Sviluppate un piano di risposta agli incidenti che includa procedure chiare da seguire in caso di attacco DDoS.

: conducete una valutazione della vulnerabilità dei vostri sistemi e delle infrastrutture IT per identificare potenziali punti deboli. Sviluppate un piano di risposta agli incidenti che includa procedure chiare da seguire in caso di attacco DDoS. Soluzioni di Mitigazione DDoS : investite in soluzioni di mitigazione DDoS avanzate, come servizi di protezione DDoS offerti da fornitori specializzati. Queste soluzioni possono identificare il traffico malevolo e mitigare gli attacchi in tempo reale, indirizzando il traffico legittimo verso il vostro sito.

: investite in soluzioni di mitigazione DDoS avanzate, come servizi di protezione DDoS offerti da fornitori specializzati. Queste soluzioni possono identificare il traffico malevolo e mitigare gli attacchi in tempo reale, indirizzando il traffico legittimo verso il vostro sito. Bilanciamento del Carico : utilizzate il bilanciamento del carico per distribuire il traffico in modo uniforme tra diversi server. Questo può aiutare a prevenire un sovraccarico su un singolo server durante un attacco.

: utilizzate il bilanciamento del carico per distribuire il traffico in modo uniforme tra diversi server. Questo può aiutare a prevenire un sovraccarico su un singolo server durante un attacco. Firewall Applicativo (WAF) : implementate un Web Application Firewall (WAF) per filtrare il traffico dannoso e bloccare attacchi mirati alle vostre applicazioni web.

: implementate un Web Application Firewall (WAF) per filtrare il traffico dannoso e bloccare attacchi mirati alle vostre applicazioni web. Filtraggio del Traffico: Configurate filtri per bloccare il traffico proveniente da indirizzi IP sospetti o noti per attività malevole.

Monitoraggio Costante : mantenete un monitoraggio costante del traffico di rete e dei comportamenti anomali. L'individuazione tempestiva di un attacco può permettere una risposta più rapida.

: mantenete un monitoraggio costante del traffico di rete e dei comportamenti anomali. L'individuazione tempestiva di un attacco può permettere una risposta più rapida. Sviluppo di Piani di Emergenza : preparate piani di emergenza dettagliati che definiscano i passi da seguire in caso di attacco DDoS. Questi piani dovrebbero includere il coinvolgimento di team interni ed esterni, nonché le comunicazioni con i dipendenti, i fornitori e il pubblico.

: preparate piani di emergenza dettagliati che definiscano i passi da seguire in caso di attacco DDoS. Questi piani dovrebbero includere il coinvolgimento di team interni ed esterni, nonché le comunicazioni con i dipendenti, i fornitori e il pubblico. Collaborazione con Fornitori di Servizi : se il vostro sito web è ospitato da un fornitore di servizi, collaborate con loro per stabilire le misure di mitigazione degli attacchi DDoS.

: se il vostro sito web è ospitato da un fornitore di servizi, collaborate con loro per stabilire le misure di mitigazione degli attacchi DDoS. Configurazione dei Server : assicuratevi che i vostri server siano configurati in modo corretto, includendo l'ottimizzazione delle risorse e l'implementazione di regole di sicurezza.

: assicuratevi che i vostri server siano configurati in modo corretto, includendo l'ottimizzazione delle risorse e l'implementazione di regole di sicurezza. Cloud Services : valutate l'utilizzo di servizi cloud per distribuire il traffico e gestire attacchi DDoS in modo più efficace.

: valutate l'utilizzo di servizi cloud per distribuire il traffico e gestire attacchi DDoS in modo più efficace. Sicurezza a Livello di Codice: integrate la sicurezza a livello di codice nelle vostre applicazioni, identificando e correggendo le vulnerabilità potenziali che potrebbero essere sfruttate dagli attacchi DDoS.

Ricordate che la protezione contro gli attacchi DDoS è una sfida continua e in continua evoluzione. La combinazione di misure preventive, soluzioni di mitigazione e una risposta tempestiva è essenziale per difendersi efficacemente da tali minacce.