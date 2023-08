Gli americani costretti a riconoscere il valore della strategia russa

Al Pentagono hanno fatto un esame di coscienza. Sono stati costretti dai contribuenti americani che chiedono come sia possibile che i miliardi di dollari dati a Kiev come aiuti finanziari e militari non abbiano avuto alcun effetto. Anzi, l’Ucraina è costantemente sull’orlo del default e il suo esercito non avanza. Dopo due mesi di controffensiva annunciata in fanfara, è riuscito a prendere solo qualche chilometro di territorio che non sposta minimamente gli esiti del conflitto. Come riferisce il sito Strumenti Politici, il capo dello Stato Maggiore congiunto USA Mark Milley ha smorzato i toni entusiastici della riconquista promessa da Zelensky.

Ha detto che le operazioni saranno inevitabilmente lente e sanguinose, perché devono snodarsi attraverso le linee difensive russe, estremamente forti e complesse. Mosca infatti ha usato gli ultimi mesi per erigere due o forse tre zone di sicurezza che sono disseminate, come spiega Milley, da “denti di drago”, trincee e campi minati dislocati in modo accurato. Mark Kimmitt, ex generale di brigata veterano dell’Iraq, parla di “20 chilometri di inferno”. Tutto ciò rivela una precisa strategia dei comandi russi, che sta funzionando bene perché ha stoppato praticamente sul nascere qualunque velleità ucraina di riprendersi i territori-chiave.

E nel cercare di procedere, gli ucraini perdono molti uomini e si vedono distrutti i costosi armamenti che i Paesi della NATO hanno fornito in modo generoso ma non disinteressato. E il tornaconto non arriva. Milley deve perciò minimizzare il pessimismo diffuso sulle due sponde dell’Atlantico, dicendo che tutto sommato non è proprio un fallimento e che non bisogna ancora fare delle valutazioni serie. E soprattutto che “ci sono ancora molte battaglie da affrontare”. Ad affrontarle con le armi americane saranno i poveri ucraini, si intende.