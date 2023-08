Volantinaggio a Torino, la strategia di marketing a 360 gradi

Il volantinaggio Torino è una delle strategie di marketing più tradizionali ma tuttora considerate molto efficaci per promuovere un’attività commerciale o un evento. Con l'avvento del marketing digitale, il volantinaggio potrebbe sembrare una scelta obsoleta, ma in realtà, se ben integrata in una strategia pubblicitaria a 360 gradi, può offrire vantaggi significativi.

Come progettare una strategia di volantinaggio efficace

Come ogni altra strategia di comunicazione, anche nel volantinaggio, deve essere progettata facendo attenzione a non tralasciare nessun dettaglio. I principali fattori da tenere presenti nella fase di progettazione sono:

Pubblico che si intende acquisire;

che si intende acquisire; Grafica e design;

e design; Tipo di contenuto ;

; Area geografica di distribuzione.

Vediamoli nel dettaglio.

Pubblico o target di riferimento

In ogni forma di comunicazione, e quindi anche nel volantinaggio, è fondamentale sapere chi sono gli interlocutori, per impostare il giusto tono di voce e modulare i contenuti per far sì che arrivino dritti al cuore di chi legge.

Quindi, prima della fase di realizzazione è necessario analizzare e dettagliare il target di riferimento. Per facilitare questa operazione potrebbe essere utile porsi le seguenti domande:

Quale è il profilo demografico (età, genere e provenienza) del target di riferimento?

(età, genere e provenienza) del target di riferimento? Quali sono gli interessi e le esigenze dei potenziali clienti?

Anche solo con queste due semplici domande è possibile avere una chance in più per realizzare dei volantini personalizzati in grado di attirare e coinvolgere il pubblico di riferimento.

Grafica e design

Una volta stabilito il target, è il momento di dedicarsi alla progettazione grafica. Il design del volantino dovrà essere esteticamente piacevole ma anche presentare il messaggio in modo molto chiaro e non fraintendibile.

Questo effetto si ottiene usando i colori di riferimento del brand, immagini rilevanti e un layout chiaro e semplice: i volantini devono contenere poche informazioni ma chiare e concise.

Il contenuto

Infine, esattamente come se fosse un advertising digitale, è bene includere una call-to-action (CTA), come “Chiamaci oggi per uno sconto esclusivo” o “Visita il nostro sito web per ulteriori dettagli”.

Ovviamente, per essere richiamati o ricontattati in un qualsiasi modo, non bisogna dimenticare di aggiungere le informazioni di contatto come:

Numero di telefono;

di telefono; Indirizzo email ;

; Sito web;

web; Profili social.

Includere il sito web e le pagine social dell’attività o dell’evento nei volantini, è il modo migliore per integrare fra loro la pubblicità online e offline per una perfetta strategia di marketing a tutto tondo.

Inoltre, usando i QR code per consentire ai lettori di accedere facilmente ai contenuti digitali, sarà possibile monitorare l’impatto reale della campagna di volantinaggio tramite software dedicati e valutare l'efficacia della campagna pubblicitaria messa in campo.

Distribuzione strategica dei volantini

Dopo la fase di realizzazione, bisogna occuparsi di quella della distribuzione: il volantinaggio si presta particolarmente bene a pubblicizzare luoghi o eventi presenti nella zona geografica nella quale vengono distribuiti, o nelle immediate vicinanze.

Se, ad esempio, un nuovo negozio sta per aprire a Torino, è possibile fare volantinaggio con Prolution Group ed affidarsi ai consigli dei loro esperti per scegliere la zona migliore in cui distribuire i volantini.

Generalmente, per decidere dove distribuire i volantini vengono presi in considerazione due fattori precisi:

La prossimità geografica del luogo o evento pubblicizzati;

del luogo o evento pubblicizzati; La presenza in quell’area di persone appartenenti al target di riferimento.

A chi rivolgersi: gli esperti del volantinaggio

Per attivare una campagna di volantinaggio efficace e ben integrata con la strategia di marketing aziendale, è consigliabile affidarsi agli esperti del settore.

Cercando sui motori di ricerca “volantinaggio Torino”, impossibile non imbattersi in Prolution Group, l’azienda che da più di 20 anni offre soluzioni ai problemi dei suoi clienti distinguendosi per i servizi di stampa, grafica e distribuzione di volantini.

Come dice il nome stesso Prolution, è l’unione delle parole Problem e Solution e si propone come partner aziendale per aiutare le aziende a crescere, dando una soluzione ai loro problemi nell’ambito di marketing e comunicazione.

I loro servizi, detti di Prolutioning, includono:

Ricerche di Marketing;

Branding ;

; Pubblicità Offline ;

; Pubblicità Online ;

; Pubblicità sui Media ;

; Supporto Commerciale.

Per offrire tutto questo si avvalgono di professionisti, partner e tecnici specializzati in tutti i settori del Marketing, della Pubblicità e della Consulenza Aziendale.