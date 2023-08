PNRR e case di comunità, Rossi (Pd): "A rischio strutture e ospedali"

"Nella seduta di martedì 1 agosto ho voluto interrogare l’assessore Icardi sugli effetti della revisione del PNRR in Piemonte, ricevendo dall’assessore una non-risposta. Di fatto Icardi dichiarava al sottoscritto e al Consiglio di non avere notizie riguardo gli effetti della revisione del Piano sugli ospedali, le case di comunità e i COT. Peccato stesse omettendo informazioni già in suo possesso" l’attacco di Domenico Rossi, vicepresidente della Commissione Sanità e segretario regionale del Partito Democratico piemontese all’assessore alla sanità.

"Icardi non poteva non sapere del documento che il giorno dopo la conferenza Stato-Regioni avrebbe presentato al governo nazionale per dirsi preoccupata della revisione del piano e della decisione di finanziare i progetti già avviati con le risorse derivanti da fondi statali. Lo stesso Icardi parlando con i giornalisti sciorina numeri e afferma che l’utilizzo dei fondi statali in alternativa alle risorse europee è impossibile per il Piemonte perché quelle risorse sono già state programmate» aggiunge Rossi che invita l’assessore alla trasparenza «Icardi in aula ha mancato di rispetto ai consiglieri, ma soprattutto ai cittadini piemontesi che meritano di sapere quali saranno gli effetti della decisione del governo a guida FDI, Lega e Forza Italia. Sarebbe più giusto ammettere che il governo è incapace di gestire il PNRR e che questo ha delle ricadute in Piemonte dove potremmo avere 30 case della salute in meno e mettere a rischio diverse opere di edilizia sanitaria".