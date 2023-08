La Squadra Primavera del Perugia in ritiro a Bardonecchia fino al prossimo 13 agosto

Sotto la guida del tecnico Alessandro Formisano, confermato per il quarto anno consecutivo, insieme al vice Valerio Pignataro, sono giorni di allenamento intenso per i giocatori della Primavera del Perugia, quest'anno per la prima volta in ritiro a Bardonecchia. Oltre a Formisano e Pignataro fanno parte dello staff il preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi, il team manager Stefano Ricci, il dirigente accompagnatore Luca Lamanna e il magazziniere Lorenzo Berettoni.

Già ufficializzato il primo test match che vedrà di fronte i pari età del Torino. La gara è in programma sabato 5 agosto a Centallo (Cuneo) alle ore 12. In via di definizione l'amichevole prevista per il prossimo 8 agosto, mentre

Sabato 12 agosto, invece, è in programma sul campo di Bardonecchia l'amichevole con la prima squadra del Chisola.

"Siamo molto contenti di essere a Bardonecchia - dice il team manager Stefano Ricci - abbiamo avuto un'ottima accoglienza, il campo è perfetto, la sistemazione ottima. Avevamo già giocato qui un'amichevole con una selezione francese e due anni fa con la Sampdoria Primavera. Era nostra intenzione venire in ritiro qui e, quest'anno, abbiamo colto al volo questa opportunità ".

Decisamente positivo anche il giudizio del Mister Formisano: "posso veramente dire che per noi è il miglior ritiro da quando alleno la squadra. Tutto perfetto: clima, strutture, campo albergo". "Con I ragazzi stiamo lavorando molto bene è un gruppo nuovo, molto giovane. Siamo una società, che punta a fare crescere i giovani ".