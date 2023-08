Via delle Verbene, giardini senza luce: scoppia la polemica tra il Comune e la Circoscrizione 5

L’area gioco di via delle Verbene è senza luce e tra Comune e Circoscrizione 5 scoppia la polemica, combattuta a distanza a colpi di accuse reciproche e mozioni.

Tutto nasce da un atto del M5s della Cinque per denunciare la scarsa illuminazione dell’area e chiedere a Palazzo Civico di trovare una soluzione. Peccato che questa fosse già stata delineata, come comunicato dall’assessora alla Viabilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta: "L'impianto di illuminazione e la manutenzione dell'area giochi hanno una spesa stimata di 25mila euro: nel prossimo autunno, come è stato già comunicato dai miei uffici, inizieranno i lavori ma non si ha ancora una data certa”.

Insomma, l’atto della Circoscrizione 5 sarebbe ormai “superato”. Da qui la critica rispedita al mittente, con la Cinque accusata di non essere abbastanza informata. "Io mi chiedo perché dobbiamo spendere soldi per una Commissione e parlare delle stesse cose di cui si era già parlato: non si capisce quale sia l'insoddisfazione della Circoscrizione 5” ha affermato Pino Iannò (Libero Pensiero).

Anche il consigliere Enzo Liardo del gruppo di Fratelli d'Italia ha espresso dubbi sull'utilità della Commissione convocata in Comune: "Bisognerebbe formare i presidenti nelle Circoscrizioni, non tutti sono professionisti della politica. Mi sembra di capire però che la risposta sia stata precisa da parte dell'assessora”. Il j’accuse è anche arrivato da parte di Antonio Cuzzilla, vice presidente della Circoscrizione 5: "Se abbiamo votato una mozione su un argomento simile probabilmente non eravamo attenti durante la votazione”.

Concretamente parlando, l’area giochi avrà una nuova illuminazione a partire da questo autunno.