Basket Torino, ecco Donte Thomas

CARRIERA – Nativo dell'Illinois, Thomas ha frequentato la Thornwood High School, nello stato in cui è nato e cresciuto. Dopo il diploma ha ottenuto la chiamata nella Division I della NCAA dalla Bradley University, dove ha trascorso l'intera carriera universitaria, dall'anno accademico 2014/15 al 2017/18. I suoi numeri, insieme al suo impiego in campo, sono cresciuti nel corso dei suoi quattro anni al college, fino ad essere inserito nel secondo quintetto della Missouri Valley Conference nell'anno da senior (11.7 punti e 7.2 rimbalzi di media). Uscito dal college, Thomas ha affrontato la sua prima esperienza da professionista in Finlandia, con il KTP Basket in Korisliiga. Nella stagione successiva ha vestito la maglia del Donar Groningen, Olanda, con cui ha esordito anche a livello continentale nella FIBA Europe Cup. Poi la sua prima esperienza italiana a Cantù, in Serie A, dove ha prodotto 7 punti e 4.5 rimbalzi in 21.5 minuti a partita (per lui anche un season high da 21 punti e 12 rimbalzi in un derby contro Varese). Tornato in Olanda nel 2021/22, ha giocato nuovamente per il Donar Groningen prima di passare agli Heroes Den Bosch. Ora si appresta a tornare in Italia per vestire la maglia gialloblù di Basket Torino.



"Donte è un giocatore che rispecchia le caratteristiche che stavamo cercando," ha dichiarato coach Franco Ciani. "Conosce bene il basket europeo, ha già giocato in Italia, in Serie A1 a Cantù. Tatticamente può interpretare più ruoli per le sue qualità fisiche, atletiche e per la capacità di adeguarsi alle esigenze della squadra. Rispecchia quella concretezza che stavamo cercando per quel ruolo."