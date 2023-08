I mercati torinesi si rifanno il look: 2,3 milioni di euro per piazza Guala, via Pavese e Madama Cristina

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione dei mercati Guala, Pavese e Madama Cristina è stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino.

La delibera prevede la contestuale approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma finanziario delle opere, con lavori per un importo complessivo di 2.270.442,89 euro, che saranno finanziati in parte con fondi PNRR e in parte con fondi PNC nell'ambito di Next Generation EU.

Al termine di questi importanti interventi di restyling le tre aree mercatali saranno profondamente rinnovate: più accessibili, sicure e con spazi più fruibili. Durante i cantieri i mercati saranno regolarmente operativi, con una possibile riorganizzazione degli spazi occupati dai banchi durante le diverse fasi di lavoro.

Sono previste opere manutentive finalizzate, per ogni mercato in oggetto, alla realizzazione di interventi di controllo, rifacimento e/o realizzazione di adeguata impiantistica, di ripristino della pavimentazione in asfalto, relative tracciature e fornitura di nuovo blocco servizi igienici per il mercato Guala, per il mercato Madama Cristina si procederà con una pavimentazione in pietra e una revisione delle tettoie, per il mercato Pavese si procederà con la revisione dell’impiantistica e il rifacimento delle pavimentazioni.

Il progetto di riqualificazione delle tre aree mercatali si inserisce nel Piano Integrato Urbano – PIÙ, che prevede interventi di rigenerazione urbana dei quartieri torinesi con la riqualificazione delle sedi bibliotecarie e del tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.