A Moncenisio mostre, presentazioni, sport e molto alto per l'estate in quota

Continuano gli appuntamenti estivi in quota al Comune di Moncenisio. Domenica 6 agosto, nel pomeriggio alle 15, con Cristiano Loro, campione italiano e internazionale di boxe, ci sarà un momento di sport. Il campione del mondo darà una prova con dimostrazione dell’arte della boxe e ci sarà un incontro con gli appassionati di questa disciplina. Sempre domenica 6 agosto presso l’Ecomuseo Le Terre di Confine, con Andrea Binelli e Massimo Chiapusso si rivivrà, per immagini, la storia di Ferrera Moncenisio con una videoproiezione. Fotografie antiche, moderne e contemporanee. L’invito è per le ore 17. Sempre all’interno dello spazio culturale c’è in esposizione la mostra “Emozioni da bere”. Si tratta di un viaggio tra storie, territori e persone accomunate dalla stessa passione per i vini eroici delle terre di montagna. A chiudere la giornata una visita alla Casermette del Moncenisio che stanno diventando centro di relax e accoglienza. I lavori di riqualificazione delle ex Casermette della Guardia di Finanza portano ad uno spazio comunitario, culturale e residenziale. Il progetto di riqualificazione e recupero di questa importantissima area, appena fuori del nucleo storico del Comune Moncenisio, si pone come obiettivo complessivo la realizzazione anche di un edificio dedicato al wellness. Poi ecco una residenza per artisti e una sala polivalente al servizio della comunità e del territorio. Spiega il sindaco Mauro Carena. “Come amministrazione abbiamo voluto organizzare una serie di eventi per i cittadini e i tanti turisti che frequentano il nostro comune. L’offerta è varia ed abbraccia tanti temi e passioni con il filo conduttore della storia e della territorialità. Così con concerti, mercatini, mostre e visite crediamo di poter offrire, oltre che momenti di svago, anche occasioni di confronto e conoscenza”.