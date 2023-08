Quando cambiare significa accogliere e includere: la Casa del Quartiere di San Salvario

Collocato precisamente al civico 14 di via Oddino Morgari, esso è, come numerosissimi altri edifici di Torino, un esempio di stile Liberty, con i decori floreali che circondano il portone d'ingresso e quelli che adornano il cornicione, costituiti da rane e conchiglie.

Tra il 2003 e il 2005 gli ex bagni municipali hanno cambiato la loro destinazione d'uso, con la progettazione della Casa del Quartiere e la costituzione dell'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario onlus, che annovera 27 associazioni e numerosi altri enti, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita del quartiere dal punto di vista economico, sociale, culturale ed ambientale.

La ricerca dell'immobile presso il quartiere, non avendo dato frutti tra gli edifici di pertinenza comunale perché ritenuti non idonei, venne orientata verso quelli privati. Gli edifici visionati furono, oltre a quello di via Morgari che vinse il progetto, anche quelli di largo Saluzzo 34 e via Lombroso 16-18.