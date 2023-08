A Villa di Verzuolo, dal 10 al 15 agosto, serate gourmet, musica e divertimento

Per celebrare degnamente i 35 anni dalla fondazione, la Pro Villa ripropone “Agosto nel Borgo antico”, terza edizione di una rassegna tesa ad offrire occasione di svago ai residenti ma anche qualche attrattiva in più, a tavola e sul palco, per i turisti che, anche visto il richiamo dell’apertura del Castello, verranno in visita a Verzuolo approfittando delle vacanze estive

Ogni appuntamento sarà accompagnato da servizi-cucina con speciali menu, dall’aperitivo alla Cena del Compleanno, passando per i prodotti tipici recentemente riproposti come simboli culinari della borgata, dall’agnolotto al villuccio.

Dal 10 al 15 agosto.

A tavola. Le sere del 10, 11, 12, 13 e 15 agosto AperiVilla a 10 euro con possibilità di gustare anche i prodotti tipici del borgo (Agnolotto ‘dla Vila e Villuccio con gelato) e patatine; lunedì 14 Cena di compleanno per i 35 anni di pro Villa (menu: battuta al coltello, flan di spinaci con fonduta al toumin del Mel, lasagne ‘dla Vila, roastbeef con insalata estiva, dolce speciale per l’anniversario, acqua e caffè) a 22 euro; gratis fino a 3 anni, fino a 12 anni 15 euro. Per tutta la manifestazione servizio-bar a cura della Pro loco.

Prenotazioni AperiVilla e serate danzanti al 329-2169741. Cena di compleanno Pro loco Villa (entro l’11 agosto) presso il Mercà ‘dla Vila (0175-86242) o presso la cartoleria Era (0175-85337).

Il programma.

Giovedì 10 agosto alle 21,30 orchestra Marco&Alice: ingresso 6 euro; venerdì 11 agosto alle 21,30 orchestra Matteo Bensi: ingresso 8 euro; sabato 12 agosto alle 21,30 selezione Miss Provincia Granda ed elezione di Miss Villa (ingresso libero); domenica 13 agosto dalle 20,30 Cena-gioco-show “Figli delle stelle” con Andrea Caponnetto e dj Cly (ingresso libero), lunedì 14 agosto dalle 21,30 orchestra Maurizio e la Band, martedì 15 agosto dalle 21,30 orchestra Romeo e i Cooperfisa (6 euro). Tutte le sere si balla al coperto su palchetto.

L’anniversario.

La Pro loco della Villa compie 35 anni. Un’età che, per citare Dante, rappresenta il “mezzo del cammin”. Ed effettivamente quello che si profila all’orizzonte per l’associazione di promozione turistica del paese è un percorso di maturità: da un lato la consacrazione di una serie di attività vincenti coordinate ormai da anni con un consolidato team all’ombra dell’antica parrocchiale, dall’altro una nuova sfida chiamata Castello.

Infatti, proprio nei mesi in cui cade l’anniversario arriva la notizia di un accordo tra la Pro Villa e la proprietà del maniero sulla collina, l’ingegner Graziano Rustico, per poter rilanciare tutto il borgo, castello compreso, attraverso una serie di iniziative di richiamo culturale ma anche appuntamenti gastronomici e di intrattenimento che in futuro potranno anche tenersi nell’area verde del complesso storico.

Intanto il progetto di valorizzazione del borgo antico operato dalla Pro Villa parte con due azioni: una serie di visite guidate alle bellezze della parte più antica del paese e la creazione di una nuova piattaforma digitale che si pone l’obiettivo di far conoscere il complesso architettonico sulla collina.

Le visite guidate al castello, dopo il sold-out registrato in occasione della “prima” di domenica 9 luglio, riprendono domenica 13 e martedì 15 agosto, in collaborazione con gli architetti Alex Barbero e Gerardo Bonito che hanno recentemente realizzato una tesi di laurea sulla dimora storica. Domenica è anche prevista anche la visita all’antica parrocchiale a cura dell’Associazione culturale Verzuolo. Entrambi i tour con accompagnatori qualificati sono prenotabili sul sito villadiverzuolo.it o al 329-2169741.

La nuova piattaforma denominata “Villa di Verzuolo (borgo Antico)” sarà collegata all’esistente sito della Villa (in fase di manutenzione) e ad un account Instagram e ad una pagina Facebook finalizzate a promuovere ricchezze e curiosità del borgo verzuolese e la ricca programmazione di eventi coordinata dalla Pro loco del borgo, connotandosi sempre più come punto di riferimento della promozione turistica territoriale.