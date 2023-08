Martedì 8 agosto il Festival Accademie in Valle farà tappa a Vernante con il Duo Sconcerto

Il Duo Sconcerto si esibirà martedì 8 agosto a Vernante come parte del Festival Accademie in Valle. Il concerto si terrà in piazza de l'Ala alle 9.15. Il Duo Sconcerto è composto da Matteo Ferrari, flauto e Andrea Candeli, chitarra, entrambi musicisti di talento dotati di una irresistibile mistura di Arte e Tecnica.

Durante il concerto, il pubblico potrà godere di un'eclettica selezione di brani musicali che spaziano dal classico al contemporaneo, dimostrando la grande versatilità e virtuosismo del duo. Sarà sicuramente una serata indimenticabile per gli amanti della musica e un'opportunità unica per apprezzare il talento di questi due artisti.