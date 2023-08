Malore mentre attraversa la strada in piazza Castello: una donna salvata dagli assistenti pedonali

Un malore improvviso, in via Roma quasi all'angolo con piazza Castello, è stata la disavventura che ha visto coinvolta una signora che stava attraversando. A soccorrerla, in pochi istanti, sono stati due assistenti pedonali del progetto "Ruote ferme, pedoni salvi", promosso dall’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada in collaborazione con la Polizia Municipale di Torino, che hanno chiamato i soccorsi con il 118, oltre a interpellare i vigili urbani.

All’arrivo degli agenti era già stata attivata una seconda ambulanza con medico a bordo che ha accompagnato la signora in ospedale per le cure necessarie.



Un lieto fine, insomma, che ha raccolto il plauso e la soddisfazione dei promotori del progetto, che - spiegano - "continua a registrare episodi degni di nota, che confermano la bontà dello stesso oltre la semplice vigilanza degli attraversamenti pedonali a rischio". E se i complimenti sono arrivati anche dalla stessa Polizia Locale, a questi si uniscono quelli del presidente dell’AFVS, Giacinto Picozza: “I nostri ragazzi in messa alla prova giorno dopo giorno stanno dando dimostrazione di quanto sia importante la loro presenza sul territorio, sia a supporto degli utenti della strada che degli operatori di Polizia, al fine di garantire non solo una maggiore sicurezza stradale ma un’azione tempestiva e trasversale per la tutela dei pedoni”.