Vallette, un detenuto dà fuoco alla sua cella e crea il panico: due agenti intossicati. A giugno aveva ucciso il compagno di prigione

Panico in carcere a Torino, con una cella andata a fuoco e due agenti intossicati. Tutto è accaduto ieri sera, lunedì 7 agosto, quando, intorno alle 19.30, un detenuto ha incendiato il materasso e alcuni suppellettili presenti nella sua cella.

In un primo momento, il detenuto si era procurato un lamierino per auto-lesionarsi. Convinto dall'agente di servizio, lo ha consegnato. Successivamente, però, con la sigaretta ha messo fuoco gli oggetti presenti nella stanza.

Le fiamme sono state spente anche con l'utilizzo di un idrante. Due gli agenti feriti, che sono stati accompagnati al pronto Soccorso Maria Vittoria per le cure del caso.

Il detenuto protagonista della vicenda è quello che, lo scorso giugno, aveva ucciso a mani nude il compagno di cella all'interno del carcere di Velletri. Proprio in seguito a quell'episodio, per cui adesso è sotto processo, l'uomo era stato trasferito alle Vallette di Torino. Da allora è stato protagonista di altri episodi di ribellione: a inizio luglio aveva dato fuoco a un altro materasso, a fine mese aveva aggredito gli agenti.

In seguito all'episodio di ieri sera, i sindacalisti dell’Osapp sono tornati a richiedere, ancora una volta, l'istituzione immediata di un commissario straordinario per l'emergenza carceri. "Il carcere di Torino", hanno spiegato, "è in totale balia dei detenuti e delle detenute. Il personale è completamente stremato, non ci sono più regole oltre a non esserci più parole se non aggiungere che lavorare nell'inferno del carcere di Torino sta divenendo sempre più pericoloso per il personale di polizia penitenziaria maschile e femminile oltre ad essere invivibile anche per la stessa popolazione detenuta".

"Rinnoviamo", hanno concluso i sindacalisti, "l'invito a tutte le istituzioni di aiutarci, la misura è colma! Il personale oramai ha bisogno solo di fatti concreti di chiacchiere ne abbiamo sentite fin troppe".