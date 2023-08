EuroGrandine, azienda leader nel settore della riparazione di danni causati dalla grandine, attiva all’estero sotto il marchio EuroHailstorm con sede a Parigi, è lieta di annunciare l’attivazione di nuovi corsi per Levabolli a Torino nel mese di settembre

Dato il numero elevatissimo di automobili danneggiate dalle recenti grandinate che hanno provocato danni ingenti soprattutto in Lombardia, Veneto e Friuli – ma anche in Piemonte ed Emilia Romagna – la domanda di tecnici specializzati nella cosiddetta “tecnica a freddo”, conosciuta all’estero come PDR (Paintless Dent Repair) e in Italia con “tecnica levabolli”, è sempre maggiore. Si tratta di una tecnica molto ben remunerata – parliamo di cifre superiori a quelle di qualsiasi altra professionalità del settore – e anche molto apprezzata, poiché permette di riparare i bolli da grandine in maniera artigianale, senza l’utilizzo di vernice e preservando così il valore d’acquisto dell’auto.

Nel 2023, con allievi provenienti da tutta Italia e con corsi organizzati a ogni latitudine da nord a sud, EuroGrandine è diventato ufficialmente il Formatore n° 1 in Italia e in Europa di tecnici levabolli! Questo con grande apprezzamento e soddisfazione di tutti gli allievi, come attestato dalle recensioni pubbliche ricevute su ogni piattaforma di comunicazione. Nel 2023 i corsi proseguono a tutto spiano con risultati sempre più sorprendenti, e sempre in senso positivo.

Nei mesi a venire, poi, e per tutto il 2024, sono previste nuove formule e numerose interessantissime novità, tra cui corsi ibridi (lucidatura/preparazione/pdr) e corsi PDR di livello avanzato.



Al momento EuroGrandine è impegnata in numerose località d’Italia e all’estero nelle riparazioni legate alle grandinate degli ultimi mesi, con un consistente impiego di forza-lavoro. La richiesta di tecnici, come anticipato, è continua e in crescita, perciò il team è destinato a essere ampliato con nuovi inserimenti.

Motivo per cui i primi corsi EuroGrandine di settembre che si terranno presso la sede aziendale di Torino in via Feroggio sono già sold out! Per questo sono in arrivo nuove date da ottobre in avanti: un’occasione unica e importantissima per entrare a far parte di questo dinamico mondo.

Perciò se siete interessati ad acquisire le basi di un mestiere affascinante, ben remunerato e soprattutto al centro dei riflettori… l’invito è a iscriversi subito ai corsi di EuroGrandine e di contribuire, insieme al loro team, a riportare la calma dopo la tempesta.