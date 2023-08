Una nuova vita per il lago del Villaretto e per il Parco Chico Mendes: è questa la prospettiva che si apre grazie alla firma di un protocollo di intesa fra la Città metropolitana, il Comune di Torino e il Comune di Borgaro torinese.



Il primo passo per la riqualificazione ambientale del lago di Villaretto e del Parco Chico Mendes parte dalla constatazione che le aree coinvolte rientrano a pieno titolo nell’infrastruttura verde regionale di Corona Verde e meritano di essere inserite in una valorizzazione di rango sovracomunale, che dovrà tuttavia trovare adeguate forme di finanziamento nei prossimi mesi.





Fra le azioni che il protocollo prefigura possibili dalla collaborazione fra i tre Enti, vi sono la predisposizione da parte del Comune di Borgaro di un masterplan generale per la riqualificazione naturalistica e per fruire l'area del lago del Villaretto, già finanziato dalla Compagnia di San Paolo; l’elaborazione di progetti di riqualificazione naturalistica e miglioramento della qualità delle acque che potrebbero essere candidati al bando di finanziamento regionale Fesr di Corona Verde previsto in pubblicazione per l'autunno 2023 oltre che a quello regionale di tutela delle acque per l'anno 2024.





Entro il prossimo mese di settembre, la Città metropolitana di Torino predisporrà con il supporto di IPLA (Istituto Piante da Legno ed Ambiente) un progetto di forestazione urbana e periurbana nell'ambito del PNRR Missione 2 che riguarderà in particolare le sponde del lago di Villaretto su proprietà del Comune di Borgaro; le aree agricole lungo i bordi dei corsi d'acqua e lungo la tangenziale per la ricostruzione dei corridoi ecologici su proprietà del Comune di Torino; le zone interne del Parco Chico Mendez su proprietà del Comune di Torino in concessione al Comune di Borgaro; le aree perifluviali della Stura di Lanzo di proprietà del Comune di Torino in gestione a Smat, alcune aree bonificate in zona Basse di Stura di proprietà del Comune di Torino.