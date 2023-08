Al giovedì si ballava con i dj, vicino a Chivasso, ma i locali non avevano l'autorizzazione: arriva la Polizia

Serate danzanti con musica, balli e divertimento. Ma senza le autorizzazioni necessarie. E' ciò che hanno scoperto gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Torino. I fatti sono successi in un Comune vicino a Chivasso, appuntamento del giovedì sera, dall'inizio di giugno fino alla fine del mese di settembre. A porre lo stop, però, sono intervenuti lo scorso 27 luglio gli uomini in divisa, insospettiti e guidati anche dalla pubblicità su Facebook che accompagnava queste serate.

All’ingresso del locale i poliziotti hanno trovato due addetti al controllo senza tesserino identificativo e non iscritti agli elenchi della prefettura. All'interno, invece, era stata ricavata un’area appositamente allestita per i dj che mettevano musica. Tanti gli avventori che stavano ballando, circa 1650, ma la titolare non è stata in grado di mostrare i documenti necessari a ospitare questo tipo di attività.