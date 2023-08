Radio Manila è la radio ufficiale del Trail delle colline 2023

Una bellissima novità per il Trail delle Colline! Radio Manila è la radio ufficiale della quinta edizione del trail nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po. Una collaborazione nata qualche tempo fa per la nobile causa del 5x1000 e rinsaldata in vista dell’appuntamento di domenica 8 ottobre.

Da qualche settimana sulle frequenze della storica emittente radiofonica piemontese, ricevibile in FM anche in parte della Lombardia, fin quasi alle porte di Milano, sta passando uno spot che invita gli ascoltatori a prendere parte al TdC 2023 e la risposta è stata buona, con un aumento dell’interessamento e richieste di informazioni giunte al Comitato Organizzatore.

Giovanni Mirabella, presidente della Asd Hope Running Onlus, l’associazione che insieme all’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus organizza sin dalla sua prima edizione il Trail delle Colline, è orgoglioso di avere Radio Manila come media partner dell’evento: “Siamo felici di essere al fianco di Radio Manila per la quinta edizione della manifestazione. Tante persone ci hanno contattato dopo aver sentito in radio lo spot realizzato appositamente e questo è per noi motivo di orgoglio. Il nostro intento è quello di far conoscere a sempre più persone il Trail delle Colline e i valori che sin dai primi passi lo accompagnano, come l’inclusione, la solidarietà e il rispetto della natura e dell’ambiente, e questa collaborazione sicuramente è di grande aiuto in questo senso. Doveroso, quindi, da parte nostra ringraziare sinceramente lo staff di Radio Manila per la disponibilità e prepararci all’appuntamento di domenica 8 ottobre con ancora più entusiasmo. Vi aspettiamo più numerosi che mai!”.





Sempre sul fronte delle novità, da segnalare che nella mattinata di sabato 5 agosto i chivassesi si sono svegliati con una coloratissima sorpresa! Il banner gigante del Trail delle Colline è stato installato di fronte a Palazzo Einaudi, in Lungo Piazza d'Armi, e vi resterà fino ad ottobre. Chivasso è la casa del TdC, l'evento è fortemente radicato sul territorio e avvicinarsi all’appuntamento di domenica 8 ottobre catturando l'occhio dei passanti, nel cuore della città dei Nocciolini, permette di dare ufficialmente il via al conto alla rovescia per la quinta edizione.

D’obbligo, infine, ricordare la collaudata formula del Trail delle Colline 2023: 3 le gare competitive in programma e un’eco-camminata. Immancabili il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, e il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale, infine, va spesa per l’Eco-Camminata in Rosa di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre più persone ed il cui ricavato andrà a sostenere la campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Confermate le collaborazioni e partnership, come quelle con CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito anche quest’anno il Trail delle Colline nel suo calendario nazionale, con FIDAS ADSP, Turismo Torino e Provincia, sezione di Chivasso del CAI, Comitato chivassese della Croce Rossa Italiana e Associazione Amici del Po di Chivasso, e dei patrocini, come quello della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati generali Prevenzione e Benessere, dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Si ricorda che fino al 3 settembre è possibile iscriversi al Trail delle Colline 2023 a tariffa agevolata sfruttando il coupon sconto realizzato grazie al sostegno di Dòm’s Cocktail Bar Chivasso e Wellness Klab Castelrosso.

