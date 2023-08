Salute mentale, un mondo da raccontare anche con cortometraggi e documentari

L’Associazione Il Bandolo, attraverso il Concorso PUNTI di SVISTA diventa, per il secondo anno, collettore di un ciclo di produzioni video, che ha come obiettivo quello di sostenere la diffusione di una cultura di corresponsabilità della comunità nei confronti della salute mentale.

L’impegno per la tutela della salute mentale e del benessere psico-sociale richiede uno sforzo collettivo per la costruzione e la diffusione di una cultura della consapevolezza e, al tempo stesso, per lo sviluppo di specifiche competenze all’interno dell’intera comunità.