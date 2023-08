Juve, niente Villar: la festa è allo Stadium. Tifosi contro Lukaku, cori per Vlahovic. In tribuna anche Elkann [FOTO E VIDEO]

Ventimila tifosi (non paganti) stanno partecipando alla "festa in famiglia" della Juventus. Un evento tradizionale ma che per la prima volta non si tiene a "casa Agnelli", Villar Perosa (LEGGI QUI), bensì all'Allianz Stadium.

In programma un allenamento a porte aperte e poi l'amichevole contro i giovani della Juve Next Gen. In tribuna, a godersi lo spettacolo, anche il proprietario del club, John Elkann. Il presidente di Exor si è intrattenuto a lungo, in campo, prima con l'allenatore Massimiliano Allegri, poi con il centrocampista Paul Pogba. Allo stadio presenti anche il presidente del club, Gianluca Ferrero, e l'ad Maurizio Scanavino.

Sugli spalti tifosi festanti e calorosi, ma attenti al mercato: deciso il "no" all'arrivo dell'ex Inter Romelu Lukaku (dedicato a lui il primo coro della giornata, ma per ribadire "Non lo vogliamo"), altrettanti applausi e cori a favore di Dusan Vlahovic, autore per altro del primo gol - su rigore - e di secondo pochi minuti dopo, nell'amichevole contro la Juve B.