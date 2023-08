Reale Mutua Fenera Chieri ’76, su il sipario sulla stagione 2023/2024

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha ufficialmente iniziato la stagione 2023/2024, la sua sesta in A1.

I saluti, le visite e i test di rito hanno dato il la alle prime sedute d’allenamento al PalaFenera, svolte nel pomeriggio.

Per il momento sono al lavoro a Chieri sette delle quattordici giocatrici del roster della prima squadra: l’opposto Kaja Grobelna, la palleggiatrice Ofelia Malinov, le centrali Anna Gray e Fatim Kone, la schiacciatrice Valeria Papa, e i liberi Elena Rolando e Ilaria Spirito. Con loro ci sono anche la centrale Isabella Lavagnino, dal settore giovanile del Club76; e la schiacciatrice francese Jade Cholet, che in queste settimane si allenerà con le biancoblù.

Nei prossimi giorni sono attesi gli arrivi della palleggiatrice Rachele Morello (reduce dalle Universiadi in Cina, beneficia di qualche giorno in più di riposo), la centrale Katerina Zakchaiou, e la schiacciatrice Madison Kingdon.

Assenti perché impegnate con la rispettive nazionali l’opposto Martha Anthouli, la schiacciatrice Loveth Omoruyi e la centrale Camilla Weitzel, prossime a partecipare al campionato europeo in programma dal 15 agosto al 3 settembre; e la schiacciatrice Avery Skinner, attualmente al lavoro con il gruppo A degli Stati Uniti.

Presente quasi al gran completo lo staff capitanato dal primo allenatore Giulio Cesare Bregoli, affiancato dal vice Gerardo Daglio, dall’assistente Marco Rostagno, dal preparatore atletico Davide Partegiani, dallo scoutman Arthur Cohen, dalla team manager Valentina Torrese, dai fisioterapisti Gianfranco Cumino e Giorgia Valetto, dal medico Diego Contro e dalla psicologa Vittoria Brai.

L’unico assente è l’assistente allenatore Kento Hayashi, impegnato con il suo Giappone nel campionato mondiale femminile Under 19. Dovrebbe arrivare la prossima settimana.

In queste prime settimane le biancoblù alterneranno i pesi e le sedute di tecnica al PalaFenera al lavoro in piscina allo Sport Village Club 77 di Pecetto, e al lavoro sul campo da beach volley al Palavillage di Grugliasco.

In via di definizione il calendario degli allenamenti congiunti e delle amichevoli, a partire dai primi di settembre.