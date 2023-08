La Biblioteca di Palazzo Cisterna chiude per la settimana di Ferragosto

Chiuderà al pubblico soltanto una settimana, da lunedì 14 a venerdì 18 agosto, la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte della Città metropolitana di Torino, dedicata a Giuseppe Grosso, intellettuale e giurista che fu presidente della Provincia e sindaco di Torino negli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, e ospitata nelle sale auliche di Palazzo Dal Pozzo della Cisterna.

A partire da lunedì 21 agosto la biblioteca riprenderà il suo normale funzionamento.

I lettori possono accedere in presenza esclusivamente su prenotazione e per programmare un appuntamento è necessario scrivere a biblioteca_storica@cittametropolitana.torino.it, indirizzo a cui ci si può rivolgere anche per informazioni e per il servizio – gratuito - di scansioni online.

Per conoscere da remoto la Biblioteca Giuseppe Grosso: all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=w_Z224ujqFs una breve visita virtuale, e su Instagram @palazzocisterna i reel sui dodici fondi bibliografici, i primi dei quali dedicati ai fondi Anselmi e Bertagna.