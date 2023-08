Carceri, la Procura apre un un fascicolo sulla morte di Azzurra Campari

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per la morte di Azzurra Campari, la 28enne che l’11 agosto si è tolta la vita all’interno del carcere Lorusso Cutugno. L’ipotesi di reato era necessaria per gli accertamenti sl caso. Contemporaneamente sono stati chiesti i documenti anche sull’altro caso di suicidio avvenuto nello stesso carcere, quello di Susan John, 43enne nigeriana che si è lasciata morire di fame e di sete. I due suicidi sono avvenuti entrambi l’11 agosto a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Gli incarichi delle autopsie sui corpi delle due donne saranno affidati domani, i procedimenti restano separati.

Ieri intanto il Ministro Carlo Nordio si è recato in visita alla struttura in segno di vicinanza, come ha precisato lo stesso Guardiasigilli, accompagnato dalla vice sindaca Michela Favaro, la quale ha ribadito che il tema carceri è una priorità per l’Amministrazione comunale.