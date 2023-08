Desirò (LIB-POP): "Per la grave emergenza carceri serve personale non solo strutture nuove o alternative"

"Le tre morti in due giorni all'interno degli Istituti di Pena del nostro Paese, di cui due avvenute nel Carcere Lorusso-Cotugno di Torino, evidenziano ancora una volta una situazione esplosiva alla quale non può essere considerata risposta sufficiente ed esaustiva la visita, postuma, del Ministro della Giustizia Nordio di ieri, così come le soluzioni da lui proposte", così Claudio Desirò, Segretario di Italia Liberale e Popolare, commenta la visita del Ministro Nordio alla Casa Circondariale di Torino.