Quali sono i vantaggi di un POS portatile e perché acquistarne uno?

Fra i principali trend tecnologici riguardanti gli esercenti e le attività commerciali, ne troviamo uno che sta rapidamente conquistando le copertine. Si fa riferimento nello specifico ai POS portatili, oggi diventati un must per tantissimi commercianti, per i ristoranti, i bar e per chi si occupa di consegne a domicilio. Si tratta di un vero e proprio "salvavita" per le attività e per diversi business, e richiede dunque un approfondimento. Vediamo quindi di elencare i principali vantaggi dei POS portatili.

Integrazione con altre app

Un POS portatile non è un semplice terminale per accettare pagamenti: o almeno, non lo è più. Negli ultimi tempi, infatti, questi dispositivi sono diventati degli autentici ecosistemi, arricchiti da una serie di app e di servizi extra. Per citare un esempio concreto, il POS portatile Nexi permette di creare link per pagamenti a distanza, di gestire le multiutenze, di pagare tramite il contactless e molto altro ancora.

Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di software, un POS portatile può trasformarsi in un centro operativo completo per ogni attività commerciale. Può essere infatti connesso ad app per la gestione della contabilità, ma può servire anche per creare un catalogo dei prodotti o per analizzare lo storico delle transazioni. In sintesi, si parla di soluzioni all-in-one pensate per ridurre il carico degli sforzi in capo all'esercente, e per fornire un servizio più completo ai clienti.

Maggiore mobilità

Una delle caratteristiche più vantaggiose di un POS portatile è la sua eccezionale mobilità. Rispetto ad un terminale tradizionale, che richiede l'installazione presso una postazione fissa, un Point of Sale portatile può essere utilizzato ovunque all'interno e all'esterno del punto vendita.

Si tratta di una peculiarità particolarmente utile per le attività che servono i clienti in varie aree del negozio, o che effettuano vendite al di fuori della sede principale. Poco sopra abbiamo già citato alcune delle attività di business che possono trarre vantaggio da questa caratteristica, come le attività che si occupano di ristorazione o di consegna a domicilio.

In realtà i POS portatili possono far comodo a chiunque, dato che permettono ai clienti di pagare immediatamente (non solo al tavolo), senza dover affrontare la fila alla cassa.

Sicurezza, velocità ed efficacia

I POS portatili presentano un elevato livello di sicurezza, visto che permettono di proteggere tutti i dati sensibili legati alla transazione finanziaria. In altre parole, non fanno correre rischi ai possessori di carte di credito, per via del sistema di crittografia, e di conseguenza permettono al cliente di vivere questa esperienza senza preoccupazioni.

Un'altra caratteristica distintiva di un POS portatile è la sua velocità, insieme alla sua efficacia. Le transazioni possono essere elaborate in pochi secondi, riducendo di molto il tempo di attesa per i clienti. Inoltre, un POS portatile permette di emettere velocemente le ricevute digitali, eliminando la necessità di stamparle e risparmiando tempo ed energie.

In conclusione, i vantaggi elencati oggi trasformano il POS portatile in un'opzione indispensabile per i commercianti moderni, anche per quel che riguarda la soddisfazione del cliente.