Sport |

Basket, si separano le strade di Reale Mutua e Valeriano D'Orta

Interrotto il rapporto tra la società e il direttore sportivo, 'promesso sposo' di Trapani

Il divorzio era nell'aria da tempo. La Reale Mutua ha comunicato la fine ufficiale con uno stringato annuncio, in cui si comunica che "il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Valeriano D’Orta è stato interrotto. Basket Torino lo saluta e gli augura un buon prosieguo del suo percorso professionale". Il ds da settimane è 'promesso sposo' di Trapani e la società torinese adesso ha messo la parola fine ad un rapporto che si era logorato nel tempo, malgrado i positivi risultati dell'ultimo campionato, con il raggiungimento della finale playoff. Ora non resta che attendere la nomina del successore di D'Orta (potrebbe essere anche una soluzione interna), attesa già la settimana prossima, visto che la nuova stagione per la Reale Mutua Basket ormai incalza. Di sicuro, aumentano ancora i compiti e le responsabilità del coach Franco Ciani, ormai punto di riferimento a 360 gradi e non solo per la conduzione tecnica della squadra.

m.d.m.

