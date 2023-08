Meta Parma lancia l'allarme: "Con i lavori di via Druento a rischio la vita di tanti animali"

È protesta per i lavori edilizi di via Druento a Torino. La vastissima area incolta, piena di alberi e animali, è finita in un progetto di costruzione di case popolari, perciò i torinesi dovranno dire addio al polmone verde della loro città. A rischio inoltre la vita dei tantissimi animali abitanti del luogo, che rischiano di essere uccisi dalle ruspe. Oltre a una colonia felina, nell'area vivono ricci, scoiattoli, uccelli e altri animali.

"Un grave danno per tutti, non soltanto per gli animali che rischiano di essere uccisi dalle ruspe", dice la referente dell'associazione Meta Parma. "Sembra che l'uomo, oltre all'importanza della tutela degli animali, si sia dimenticato anche l'importanza degli alberi per la nostra stessa esistenza. Gli animalisti stanno protestando per salvare la vita degli animali di via Druento, ma la protesta coinvolge anche la tutela dell'ambiente e della vita umana, perchè è tutto collegato. Perdere l'area verde di via Druento sarà un grave danno per la città di Torino, non dimentichiamoci che per vivere abbiamo bisogno degli alberi e l'aria che respiriamo è già troppo piena di smog. Gli alberi sono vita, bisogna tutelare e preservare le aree verdi come quella di via Druento, invece di cementificarle".