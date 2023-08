Pole, sprint race e poi la gara: in Austria Pecco Bagnaia si prende tutto (e prenota il Mondiale)

Il sabato mattina la pole, nel pomeriggio un successo d'autorità nella Sprint, infine il trionfo della domenica in una gara stradominata. A pallone non sarà un fenomeno, come recita lo spot televisivo che lo vede protagonista in queste settimane con Fabio Cannavaro, ma sulla moto Pecco Bagnaia si conferma il numero uno, prendendosi tutto nel weekend del Gran Premio d'Austria.

Dominio dalla prima all'ultima curva

Il pilota della Ducati ha comandato dalla prima all'ultima curva, precedendo il sudafricano Brad Binder, mentre sul terzo gradino del podio è salito l'altro azzurro e ducatista Marco Bezzecchi. Con il successo conquistato al Red Bull Ring Bagnaia ha allungato ulteriormente in vetta alla classifica della MotoGp (Jorge Martin è finito lontanissimo dai migliori), dando una sensazione di strapotenza assoluta e portando a oltre 60 punti il vantaggio sui primi inseguitori.

Il fuoriclasse di Chivasso ora si prepara al doppio appuntamento di inizio settembre al Montmelò e poi a Misano con la convinzione di poter continuare a vincere. E c'è da credere che il bis iridato sia destinato ad arrivare in largo anticipo, senza dover attendere l'ultima gara come l'anno scorso.

In Moto2 trionfo per Celestino Vietti

A completare la domenica trionfale dei colori azzurri e della provincia di Torino ecco il trionfo di Celestino Vietti in Moto 2: il pilota di Ciriè si è imposto sullo spagnolo Pedro Acosta e il giapponese Ai Ogura, confermando il suo talento cristallino che tra pochi anni potrebbe portarlo a salire nella classe regina per competere con Bagnaia.