Tronchi nel Rio Stellone, Nicco: "Rischio esondazione. Subito intervento della Città Metropolitana"

«La Città Metropolitana di Torino ha effettuato nei giorni scorsi alcuni interventi di abbattimento di alberi per la messa in sicurezza delle sponde e dell’alveo del Rio Stellone in comune di Villastellone. Ma anziché provvedere a rimuovere i residui vegetali così prodotti, li ha lasciati sul posto. Come si può vedere dalle fotografie che mi sono state inviate da cittadini, i tronchi e i rami caduti vanno a ostruire il corso d’acqua con il rischio di creare sbarramenti e dighe in occasione di nubifragi e piene improvvise, con i risultati che tutti possiamo immaginare».

È la segnalazione che viene dal consigliere regionale Davide Nicco, che spiega: «La situazione è potenzialmente ancora più pericolosa perché gli interventi sono stati effettuati a valle dell’abitato di Villastellone, ostacolando il deflusso dell’acqua e aumentando il rischio di possibile esondazione nel centro abitato. Sembra incredibile come anche il recentissimo dramma di Bardonecchia non abbia insegnato nulla sull’importanza di mantenere sgombri i corsi d’acqua da parte di chi ne ha il compito per legge. Mi auguro che la Città Metropolitana intervenga con la massima tempestività con i suoi tecnici, prima che l’ennesimo evento meteo fuori misura ci costringa a contare i danni, a stabilire responsabilità e ripetere ancora una volta “si poteva evitare”».