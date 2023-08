Il TOHorror Film Fest rende omaggio al cyberpunk per la sua 23esima edizione

La ventitresima edizione del TOHorror Fantastic Film Fest, a Torino dal 17 al 22 ottobre 2023, renderà omaggio a quello che spesso è ridotto a un semplice sottogenere della fantascienza ormai fuori moda, ma che è stato e continua a essere molto di più e dedicherà uno spazio speciale a ciò che è stato ed è oggi il cyberpunk, con incontri letterari e fumettistici a tema e un tributo cinematografico ad alcune pietre miliari del genere: verranno proiettati titoli essenziali come Decoder di Muscha, Tetsuo: the Iron Man e Tetsuo: Body Hammer di Shinya Tsukamoto e Hardware di Richard Stanley (quest’ultimo in versione director’s cut in pellicola 35 mm).

“Se è quasi impossibile riassumere in una sola definizione il cyberpunk - dice Massimiliano Supporta, direttore artistico del Festival - non è difficile trovare tracce delle prospettive di quel movimento spontaneo sia nella fiction fantascientifica sia nei sistemi politici, economici e sociali contemporanei. Questioni e istanze sollevate allora sono determinanti oggi più che mai. La 23esima edizione del TOHFF vuole celebrare chi aveva individuato nel proprio presente gli embrioni del nostro”.