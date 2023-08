Disegna la tua rotta: usa gli stage come bussola professionale

“C’è qualcosa in ognuno di noi che ci guida e ci orienta nella vita. Una bussola interiore che ci spinge a seguire la nostra strada e a trovare il nostro posto nel mondo. Seguila e goditi le tue scelte e sarà incredibile scoprire quanto lontano puoi arrivare”.

Questa frase di Alejandro Jodorowsky ci dice una grande verità: la direzione del nostro viaggio nel mondo può essere scelta solo da noi.

Una volta che abbiamo le idee chiare sulla strada da seguire, possiamo però orientarci meglio nel nostro percorso, se ci confrontiamo con chi ha le competenze giuste per poterci consigliare.

Per preparare bene la nostra vita professionale, è perciò importante approfondire le nostre conoscenze sulla direzione che vogliamo intraprendere partecipando a uno stage che ci aiuterà a formarci per il nostro futuro lavorativo.

Inoltre, dopo aver concluso la nostra esperienza formativa, potremo includere lo stage nel curriculum e dimostrare ai nostri potenziali datori di lavoro non solo le certificazioni ottenute, ma anche la nostra volontà di migliorarci e di diventare bravi professionisti, esperti e sempre aggiornati.

Che cos’è uno stage e come si svolge?

Lo stage è un percorso formativo all'interno di un'azienda o di un’istituzione, vale a dire un periodo finalizzato all'orientamento al lavoro, all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali, utile anche a facilitare l'inserimento lavorativo.

Il confronto con professionisti esperti e la consapevolezza che si ha ancora molto da imparare rappresentano un incentivo all'apprendimento e ad acquisire le competenze che saranno utili per la propria carriera futura.

Uno stage può essere svolto durante gli studi all’Università , oppure dopo il conseguimento del titolo di studio, e la partecipazione ad uno stage non comporta limiti di età.

Tre sono i soggetti coinvolti in uno stage:

● Lo stagista;

● Il soggetto ospitante: aziende, associazioni e studi professionali, fondazioni, enti pubblici, ecc.;

● L’ente promotore - ad esempio, università, centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro, centri di formazione professionale, centri convenzionati con la Regione, enti accreditati per la formazione professionale o l'orientamento e cooperative sociali.

Un’esperienza di stage è utile anche per i seguenti motivi:

● Gli stage non solo forniscono un'esperienza diretta nel mondo reale del lavoro, ma permettono anche di valutare se il settore professionale che ci interessa è proprio quello giusto per noi;

● Uno stage è un'opportunità di apprendimento che offre ai partecipanti una preziosa occasione per instaurare una rete di contatti e creare connessioni professionali importanti, prima ancora di terminare gli studi;

● La sperimentazione dell’attività lavorativa non solo aiuta a comprendere a fondo il settore che interessa per a capire se è adatto a noi, ma permette anche di conoscere le nostre capacità e i nostri punti di forza e di debolezza;

● Con uno stage si affrontano le sfide globali di un ambiente di lavoro, che riguardano non solo le competenze tecniche ma anche le soft skills, o competenze trasversali, come ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, di gestire efficacemente il tempo, o di risolvere efficacemente le problematiche.

Lo stage internazionale, un'esperienza di grande valore

Le economie mondiali, sempre più fortemente interconnesse, accelerano la domanda di professionisti con competenze e conoscenze di livello internazionale.

Gli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo offrono sempre più spesso ai loro stagisti l'opportunità di svolgere uno stage in un altro Paese.

Questo tipo di esperienza è fondamentale per preparare le persone alle capacità necessarie alla competizione in un ambiente economico pesantemente influenzato dalla globalità del mercato.

Gli stage internazionali offrono l'opportunità di imparare in un contesto interculturale. I tirocinanti sono esposti a nuove situazioni culturali e professionali, cosa che di solito non è possibile con i tirocini nazionali.

Ciò consente loro non solo di conoscere la cultura del Paese ospitante, ma anche di familiarizzare con persone di altri paesi, il che è molto importante per imparare a lavorare efficacemente in un ambiente multiculturale.

Un altro vantaggio dello svolgimento di uno stage all'estero è che consente agli stagisti di avere una più ampia gamma di possibilità per cercare lavoro dopo la conclusione del periodo formativo.

Inoltre, uno stage all’estero, oltre a essere particolarmente importante per chi vuole intraprendere una carriera internazionale, può segnalare ai datori di lavoro alcuni tratti desiderabili che riguardano i loro potenziali collaboratori, come l'apertura a nuove esperienze e la disponibilità ad affrontare nuove sfide.

Lo stage è quindi uno strumento importante per gli studenti e i futuri professionisti desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro, perché rappresenta un'occasione per fare esperienza pratica applicando le conoscenze apprese nel corso degli studi.

Inoltre ci consente di valutare se il percorso di carriera che avevamo pensato di intraprendere corrisponde esattamente a ciò che desideriamo veramente.