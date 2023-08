Top eleganti e da cerimonia, le tendenze dell’estate 2023

In paillettes, in seta, plissettati o con gli strass. Dai top eleganti a quelli da cerimonia, l’estate si tinge di charme con i look glamour e intriganti creati con top, camicie e bluse dai tagli e dai colori più svariati. Vediamo i trend e gli abbinamenti di tendenza per alzare le temperature a colpi di stile!

Top eleganti, le proposte dei brand

Quando si tratta di eventi eleganti, vorremmo sempre lasciare un’impressione indelebile, che sia per un cocktail party, una cena, una festa o un meeting aziendale. Lungi dall’appiattire il nostro look con un outfit forzatamente serioso per paura degli eccessi, quest’anno i big della moda parlano chiaro: il must have del guardaroba è la personalità, finalmente libera di stupire e brillare!

Da Gucci a Genny, l’eleganza scintilla

A proposito di trend e top eleganti dal carattere audace, fra i brand che catturano l’attenzione una menzione speciale va a Gucci e Genny, che ci invitano ad osare con top super femminili e abbinamenti raffinati, giocando con colori, scollature, asimmetrie e tessuti preziosi.

Gucci ci racconta un’eleganza sexy e affascinante con una proposta che spazia dai top con cristalli ai corsetti in pizzo, mentre Genny punta all’effetto runaway con monospalla seducenti, top a maniche lunghe con gli strass e top eleganti impreziositi da frange, cut out e gioielli scintillanti.

Con cosa abbinare un top che non vuole farci passare inosservate per un effetto sempre raffinato? Vale la regola dell’equilibrio, quindi meglio optare per pantaloni, gonne lunghe o midi dal taglio semplice e la linea regolare, accostando il colore e il tessuto allo stile del top. E le scarpe? Il tacco, si sa, fa sempre la sua figura, ma nulla ci vieta di indossare sandali bassi e ballerine. In tal caso, il colore e il materiale saranno ciò che fa la differenza.

I top da cerimonia, la moda da indossare nelle occasioni speciali

Abbiamo parlato di top eleganti da donna, ma c’è un fattore chiave che dobbiamo ancora menzionare: l’occasione! L’eleganza è un mood che possiamo indossare tutti i giorni, ma quando si tratta di cerimonie e occasioni da celebrare, scegliere il giusto abbigliamento richiede un livello più alto di attenzione. In questo caso, tessuti fluidi come la seta e dettagli sofisticati come il pizzo, i volant e le paillettes possono aggiungere all’outfit una dose di femminilità in più. Molto interessanti anche le proposte di top a reggiseno, da abbinare con gonne midi a vita alta per un look da vere dive. Come completare il look? Naturalmente con accessori scintillanti, che si tratti di scarpe, borse o gioielli!

I Trend per i top del 2023

Riassumendo, le tendenze più cool per i top da donna eleganti e da cerimonia, ruotano tutte attorno a un punto fondamentale: l’essere te stessa! Osa e divertiti a esprimere il tuo stile, e questo vale anche per scegliere un top per tutti i giorni. Per dare un tocco di originalità al tuo outfit, puoi optare per top con dettagli speciali come volant, frange o drappeggi, tutti elementi capaci di trasformare un semplice top in un capo unico ed elegante. Per un aspetto sensuale e seducente, quest’anno puoi sperimentare con i top con spalle scoperte, capaci di aggiungere femminilità a qualsiasi look, anche nel caso di un top con pizzi e ricami. L'importante è sempre sentirsi sicure e a nostro agio con ciò che indossiamo, l’unico vero tocco di eleganza!