Viaggi internazionali in aumento: Egitto e Grecia tra le destinazioni più richieste, da visitare con Arché Travel

La stagione estiva del 2023, per milioni di italiani, si prospetta come l’occasione perfetta per esplorare luoghi al di là dei confini nazionali. Arché Travel, tour operator italiano attivo nel settore dal 2014, mette a disposizione un’ampia proposta, con viaggi e crociere che spaziano dall’Egitto alla Turchia, dall’India al Vietnam.

Secondo l'Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, che ha condotto un'indagine su 581 agenzie di viaggio in collaborazione con il Centro Studi Turistici di Firenze, si stima che ben 3,9 milioni di italiani intraprenderanno un viaggio durante il trimestre estivo, grazie alle attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Le mete più ambite includono Grecia, Spagna, Egitto, Stati Uniti e Giappone, che registrano un notevole aumento del 21,1% rispetto all'estate del 2022. Fortissimo l’interesse anche per le crociere, che si posizionano al primo posto nella lista dei tipi di viaggio più richiesti.

Gli operatori del settore sperano di ritornare ai livelli di attività del 2019, proiettando una crescita complessiva del +6,8%. Tra giugno e agosto, si prevede che saranno prenotati circa 1,6 milioni di pacchetti vacanze presso agenzie di viaggio e tour operator. Di questi, 1,1 milioni includeranno una destinazione internazionale, mentre oltre 500.000 saranno viaggi effettuati all'interno del territorio italiano.

L'aumento dei costi rappresenta uno dei fattori che più frena i consumatori nella scelta di un viaggio in Italia. Nonostante l'offerta di pacchetti a tariffe flessibili sia aumentata, si è osservato un incremento medio del 25% rispetto all'estate del 2022. Tuttavia, una parte della popolazione italiana mostra una maggiore sensibilità ai prezzi e preferisce aspettare le proposte promozionali dell'ultimo minuto, che potrebbero presentarsi poco prima della partenza.

Non è tutto. L'indagine sottolinea un forte interesse per le crociere, soprattutto quelle sul Nilo. Inoltre, si sta verificando una ripresa dei viaggi intercontinentali. Le destinazioni balneari stanno vivendo un aumento di popolarità, sia nei Paesi del Mediterraneo che in quelli più esotici. Le segnalazioni per le mete marine italiane sono leggermente inferiori, mentre le capitali europee e le città d'arte italiane seguono nella classifica delle preferenze.

Spagna e Grecia rimangono le mete più gettonate per i brevi spostamenti, a cui s’aggiungono Francia e Portogallo. Giappone e Stati Uniti, seguiti da Thailandia e Caraibi, dominano la classifica dei viaggi a lungo raggio. Anche Maldive, Filippine, Oman, Tanzania e Zambia continuano a riscuotere interesse.

Ad ogni modo, fra le destinazioni più popolari spicca l'Egitto, che con la sua offerta di mare, tour culturali e crociere sul Nilo si posiziona come la meta più richiesta tra le destinazioni di medio raggio, segnalata dall'87,1% delle agenzie di viaggio.

Per coloro che desiderano vivere un'esperienza indimenticabile, Arché Travel permette di godersi un’incredibile Crociera sul Nilo. Il rinomato tour operator, attivo nel settore dal 2014, propone un itinerario di otto giorni alla scoperta dei siti archeologici e dei luoghi culturali più significativi del Paese. Il viaggio inizia da Luxor e si conclude ad Aswan, includendo tappe imperdibili come le piramidi di Giza, il Tempio di Hatshepsut, Menfi e Saqqara.

Ma le opportunità offerte da Arché Travel non si fermano qui. L'azienda mette a disposizione pacchetti di gruppo, individuali e privati per numerose altre destinazioni. Alcuni esempi? Portogallo, Spagna, Grecia, Turchia, Giordania, Georgia, Kazakistan, India, Cambogia e non solo.

L'obiettivo principale è quello di offrire al proprio pubblico esperienze uniche, viaggi e tour culturali indimenticabili lungo le Rotte degli Antichi, alla scoperta delle grandi civiltà. Questo mix perfetto di natura, storia e cultura rappresenta anche un'opportunità di crescita personale, conferendo un significato speciale e intimo ad ogni viaggio.

Da oltre dieci anni, Arché Travel organizza itinerari culturali di gruppo e privati per soddisfare le esigenze di ogni cliente e stagione. Il team, animato da una profonda passione, affianca e accompagna i viaggiatori lungo ogni percorso e si impegna a selezionare solo i migliori corrispondenti locali per garantire viaggi di alta qualità, improntati alla massima sicurezza.

La politica dei prezzi di Arché Travel è coerente e trasparente, creando così credibilità e rispondendo alle aspettative dei viaggiatori. Sono infine le stesse opinioni dei clienti, come quelle certificate da Google, a rappresentare un autorevole biglietto da visita per il tour operator.