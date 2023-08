Ambrogio-Sartori (FdI): “Preoccupa nuova impennata casi legati a baby gang"

“Aumentano, nuovamente, i casi legati all’azione di baby gang nel centro della nostra città: la situazione è intollerabile e, ormai, fuori controllo. Le famiglie e i ragazzi hanno paura, anche solo una passeggiata in centro tra amici è vissuta con ansia e preoccupazione. Lo dico da mamma, prima ancora che da parte attiva della istituzioni cittadine: qualcosa deve cambiare, in fretta”. A dichiararlo Grazia Poggio Sartori, Consigliere FdI in Circoscrizione I Centro-Crocetta, in riferimento a quanto accaduto nei giorni scorsi in via Vanchiglia e via Po.

“Ritengo – prosegue Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia – che l’acuirsi del fenomeno baby gang, imponga una riflessione trasversale e la nascita di un fronte istituzionale comune, chiamato a individuare azioni concrete in ottica di prevenzione e contrasto del fenomeno. Per questo auspico che la Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, di cui faccio parte, possa fare da traino e fungere da cabina di regia: ho scritto al Presidente di Commissione, On. Brambilla, affinché siano calendarizzate, sin da subito, le prime tappe di quella che è, a tutti gli effetti, una battaglia indifferibile e urgente. Soprattutto laddove, come nel caso di Torino, inerzia e incapacità dell’amministrazione comunale hanno impedito di impiegare in modo proficuo le risorse a disposizione, su tutte la polizia locale”.