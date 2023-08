“Nerone” fa bruciare di caldo Torino: bollino nero, oggi si sfioreranno i 40 gradi

Sono giornate e notti difficili per i torinesi che restano in città. Anche oggi infatti sarà una giornata da bollino nero per Torino. Il caldo portato dall'anticiclone Nerone porterà la città a sfiorare i 40 gradi, già da questa mattina il termometro registrava circa 26 gradi.

Si boccheggia pure di notte

Quasi impossibile uscire durante le ore più calde del giorno, ma anche la notte si boccheggia tra caldo e afa.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, nel capoluogo torinese l'allerta rossa, ovvero quella che prevede ondate di calore e condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi, durerà almeno fino al domani, giovedì 24 agosto.

I consigli di Arpa Piemonte

Anche Arpa Piemonte conferma il livello di allerta per il caldo torrido e consiglia ai soggetti sensibili o a rischio di evitare di uscire di casa e di svolgere qualsiasi attività fisica all’aperto. Stop all’attività fisica moderata per soggetti mediamente sensibili. Per tutti è consigliabile evitare attività fisica.

Con ogni probabilità si tratta dell'ultima ondata di grande caldo perché nel weekend è previsto un abbassamento delle temperature con pioggia e temporali.