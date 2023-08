Suicidi in carcere a Torino, l’Ordine dei Medici tuona: “Serve un cambio di passo per tutelare la salute”

Non si è affievolito l’eco dei due suicidi avvenuti nel carcere Lorusso e Cutugno nelle ultime settimane. Ad alzare la voce l’Ordine dei Medici di Torino, che ha voluto tenere alta l’attenzione sul tema, ritenendo che “per tutelare la salute dei detenuti occorra da parte di chi ne ha la responsabilità un coraggioso, rapido, ideale e concreto cambio di passo per intercettarne i bisogni, il malessere, le fragilità e prevenire le conseguenze drammatiche della carcerazione”.

L’input è chiaro, la situazione attuale non è più tollerabile per i medici torinesi. “Il carcere può sospendere il diritto alla libertà (facendo scontare una pena che non mortifichi la dignità umana), ma non annullare gli altri diritti fondamentali, come quello alla salute e alla risocializzazione, anche se nella realtà quotidiana è spesso irrisolta la contraddizione tra l’esigenza di sicurezza e il rispetto dei diritti costituzionali”.

Il detenuto limitato nella libertà personale mantiene dunque integri tutti i diritti dell’essere umano, incluso quello alla salute. Questo stabilisce la legge e questo è rimarcato dalla Consulta Nazionale di Bioetica (CNB) nei documenti elaborati dal 2008 ad oggi su salute, suicidio e salute mentale in carcere.

L’invito è quindi quello di predisporre un ambiente sufficientemente sano: “Nel senso di sufficientemente adeguato a mantenere la salute mentale delle persone e a non aggravare lo stato di chi già soffre di disturbi. Oltre ai requisiti strutturali dei locali di detenzione (ampiezza sufficiente, illuminazione con luce naturale e artificiale, aerazione, riscaldamento, dotazione di servizi igienici riservati, decenti, razionali e puliti), si raccomanda l’attenzione agli aspetti psicologici e relazionali (come la possibilità per i detenuti di mantenere rapporti anche intimi con persone significative, il rispetto della privacy, l’offerta di attività per impegnare il tempo)”.

Questo approccio comprensivo alla salute mentale - spiegano dall’Ordine - presuppone il coinvolgimento di diversi livelli di responsabilità. La predisposizione di un ambiente (fisico, relazionale, trattamentale) il più possibile salutare dipende dall’amministrazione penitenziaria, e infatti si raccomanda che “la promozione della salute mentale e del benessere siano fattori centrali nella politica di governo del carcere”. “Tuttavia, dopo il passaggio della sanità al Servizio Sanitario Nazionale, anche le autorità sanitarie dovrebbero curare questi elementi di base della salute mentale, in quanto istituzioni che operano in prima linea per la concreta affermazione del diritto alla salute delle persone detenute, e della parità di tutela con i cittadini che godono della libertà. È questo il senso di avere oggi un unico sistema a tutela di tutti i cittadini e le cittadine, fuori e dentro le mura”.

Una preoccupazione particolare è poi riservata alla condizione delle detenute. “Delle quattro morti degli ultimi mesi ben tre erano donne. Non a caso. Le donne detenute, infatti, presentano un disagio psichico maggiore degli uomini. I dati nazionali del Report dell’associazione Antigone 2022 (https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/) ci dicono che il 63,8 % fa regolarmente uso di psicofarmaci e gli atti di autolesionismo nel 2022 sono stati il 31%, il doppio di quelli degli uomini, come i tentati suicidi (3,7 %)”.