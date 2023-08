Difesa, Comba: “Su Vannacci Crosetto esemplare, sottoscrivo la sua posizione”

"Crosetto come sempre tempestivo, equidistante, esemplare. Lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano ha assunto una posizione netta sulla vicenda Vannacci sollevandolo dalla guida dell'istituto geografico militare e ha operato correttamente. Il Generale ha espresso idee discutibili? E' fuori dubbio, ma mettere in discussione l'operato del Governo a riguardo è pressappoco ridicolo". Così Fabrizio Comba, deputato di Fratelli d'Italia.

"Il militare - continua - ha scritto un libro autoprodotto a titolo personale come qualunque altro cittadino italiano e non nella qualità di rappresentante delle Forze Armate. Il ministro della Difesa è prontamente intervenuto prendendo la distanze dal contenuto del testo. Sono in corso ulteriori approfondimenti per far chiarezza sulla vicenda. Cosa deve fare di più un politico equilibrato, obiettivo e ragionevole? Nulla, Crosetto è stato perfetto. Sottoscrivo in pieno la sua posizione sul caso Vannacci".

"Strumentali come sempre e mai costruttive le voci critiche dell'opposizione. Il vice presidente della Camera Costa sostiene che Vannacci vuole fare politica? Siamo al processo alle intenzioni. La psicopolizia la lasciamo al M5S, è una cultura che non ci appartiene", conclude.