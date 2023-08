Troppi blackout a Torino, Ambrogio sbotta: “Iren e Ireti vengano a riferire in Senato”

“I numerosi blackout che hanno colpito Torino negli ultimi mesi destano preoccupazione, la misura è colma. Si tratta di danni diretti e rilevanti a famiglie e imprese: ho chiesto formalmente di audire i vertici Iren-Ireti in Commissione Energia del Senato”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

“Quella di avere migliaia di utenze senza corrente per ore e ore non può diventare prassi, occorre intervenire subito. Anzi, gli stessi blackout certificano evidenti ritardi nel potenziamento della rete. Non è pensabile leggere di interventi su 60 km di cavi entro il 2026, peraltro per un importo di 44 milioni di cui ben 33 riconducibili al Pnrr: Ireti, società del gruppo Iren, copre una popolazione di oltre un milione di abitanti e serve più di 720.000 clienti, attraverso una rete di ben 7.800 chilometri, ed è altresì agli atti come Iren abbia registrato, nel 2022, utili per 250 milioni di euro nonché distribuito dividendi per oltre 140 milioni di euro. A fronte dei continui blackout servono investimenti adeguati e immediati, non promesse spalmate su anni che suonano, per Torino e per i torinesi, come una beffa”.