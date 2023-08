Finalmente qualcosa di granata: i ragazzi della Primavera e dell'Under 17 in visita al Museo del Grande Torino

I ragazzi della Primavera e dell'Under 17 in visita al Museo del Grande Torino

Finalmente qualcosa di granata. In attesa che un giorno possa venire anche la prima squadra, il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Villa Claretta a Grugliasco ha accolto con gioia i ragazzi delle formazioni Primavera e Under 17 del Torino Football Club.

Accompagnati dai volontari dell’AMSG, i giovani calciatori guidati dai tecnici Giuseppe Scurto e Fabio Rebuffi, hanno attraversato un secolo di storia granata e grazie a questa esperienza di arricchimento culturale hanno accresciuto la loro consapevolezza di indossare la casacca di una delle Società calcistiche più leggendarie del panorama calcistico mondiale.

Nelle prossime settimane anche le altre formazioni del Settore Giovanile saranno ospitate al Museo per la visita guidata con l’augurio che possa essere una motivazione in più per la stagione agonistica che li attende.

Un ringraziamento al responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, che ha reso possibile questa visita, è stato fatto dal presidente del Museo del Grande Torino Domenico Mecu Beccaria.