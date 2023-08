La “pineta” di Lucento non c’è più, il Comune abbatte 18 alberi: erano secchi

Uno, due, tre… diciotto. Sono diciotto gli alberi della “pineta” di Lucento abbattuti negli scorsi giorni dalle ruspe mandate dall’ufficio Verde del Comune di Torino. E’ bastata una giornata per cancellare anni di storia di un boschetto che per gli abitanti di via Forlì, via Pianezza e non solo è un luogo pieno di ricordi.

Un abbattimento necessario e programmato, perché i 18 pini presenti nel giardino erano completamente secchi. E quindi pericolosi.

Il quartiere Lucento si è però diviso e non tutti hanno apprezzato l’abbattimento. In molti però hanno capito che un albero secco rappresenta un pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose. Chi ha puntato il dito contro l’amministrazione è Andrea Russi, capogruppo del M5s: “Altro capolavoro di manutenzione di Lo Russo e del suo assessore alla distruzione del verde Tresso. Tutti gli alberi sono stati lasciati morire e oggi vengono tagliati”. “Verranno anche sostituiti con dei piccoli alberelli. E così, finalmente, l'amministrazione può risparmiare in manutenzioni. Davvero pessima gestione” conclude Russi.

I pini, come detto, saranno sostituiti. E il giardino di via Forlì angolo via Pianezza potrà riavere la tanto agognata ombra.