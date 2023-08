Vanchiglia è pronta a trasformarsi in un teatro a cielo aperto grazie a Casa Fools

L'estate sta vivendo le sue battute conclusive con il suo ultimo strascico di grande caldo ma c'è chi, con l'avvicinarsi dell'autunno, sta già pensando ai primi eventi della nuova stagione: tra questi c'è anche Casa Fools, che domenica 1° ottobre trasformerà il quartiere Vanchiglia in un grande teatro a cielo aperto con la prima edizione del Festival delle Arti Popolari.

Il Festival delle Arti Popolari di Casa Fools

Il Festival delle Arti Popolari si concretizzerà in un'intera giornata di festa, con un grande palco e montato in via Bava dove si alterneranno performance di circo, opera e marionette, con canti, dischi e balli rivolti a persone di tutte le età. A tutto questo si aggiungerà la presenza di artisti di strada e artigiani del quartiere con laboratori e attività per bambini e adulti, oltre a mostre ed esposizioni: “La strada - spiegano gli organizzatori - si trasformerà in uno spazio in cui artisti e pubblico si incontrano e si mischiano senza barriere, dando vita a una giornata aperta a tutta la cittadinanza, un momento di aggregazione e condivisione attorno alle arti; sarà un festival popolare e gratuito che metterà al centro la cultura come motore per la comunità”.

Il programma

La rassegna inizierà alle 10 e andrà avanti fino a sera inoltrata prevedendo, lungo la strada, esposizioni a cura degli artigiani, degli artisti e delle librerie di quartiere della città, giochi in legno, postazioni per il calcio balilla e street food. Il programma include laboratori teatrali per i bambini dai 4 agli 11 anni a cura di Casa Fools (ore 10.30), un torneo di calcio balilla (10.30), lo spettacolo “Yes land” con Giulio Lanzafame di Cordata FOR (12.30); un pranzo partecipato (dalle 13.30 alle 14.30), una performance di danza a cura di Fondazione Egri per la Danza (15), la performance di ruota di Rohn a cura di Vertigimn (15.30).

E poi ancora l'esibizione musicale del quartetto “a cappella” Voci Perigolose (16), la presentazione di un libro a cura della Libreria del Golem, uno spettacolo di strada della Compagnia Le due e un quarto (17), il laboratorio vocale “Circle song” a cura di Circo Madera (17.30), il dj set di Dj Saimon Brazilian Soul (18), un estratto dallo spettacolo “Granpassato” de I Moderni (19), il concerto di Alberto Cipolla (19.30), stand-up comedy con Francesco Giorda (20), la performance di Dom Urban Drummer (20.30), l'opera lirica pop “Traviata” (21) e i concerti di Tom Newton (21.30) e della Bandaradan (22).