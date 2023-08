Basket, De Vico e Cusin spingono la Reale Mutua: "Arrivare il più in alto possibile" [VIDEO]

Contro Derthona, sabato 26 agosto, il primo test amichevole della nuova stagione, ma l'entusiasmo è già palpabile nella nuova Reale Mutua Torino, capace di sfiorare la promozione a giugno, ricreando l'entusiasmo per il basket in città. Una squadra rinnovata solo in parte, che ha scelto di proseguire nel segno della continuità.

Capitan De Vico: "Ripartiamo con grande entusiasmo"

Capitan Niccolò De Vico, il grande assente nella finale playoff dello scorso torneo, ha iniziato parlando delle sue condizioni: "Il primo periodo dopo l'infortunio è stato il più pesante, non riuscivo a fare tantissime cose, ora ho ripreso a lavorare con i compagni e va meglio. E' passata la paura dopo aver preso un blocco in faccia da Cusin nel primo allenamento", ha aggiunto scherzando. Poi, parlando del rapporto con l'ambiente, De Vico ha chiamato a raccolta il pubblico in vista del campionato: "Speriamo di ritrovate il palazzetto pieno fin dall'inizio così come era successo nel finale della stagione passata. Abbiamo bisogno dell'energia dei nostri tifosi".

Sugli obiettivi stagionali il capitano "Ripartiamo con lo stesso spirito, con la stessa grinta e mentalità dell'ultimo campionato. Il gruppo italiano in gran parte è lo stesso, i nuovi sono carichi e vogliosi di fare bene, ci sono gli ingredienti ci sono. Puntiamo ad arrivare il più in alto possibile, cercando di vincere più partite possibile fin da subito anche per entusiasmare il pubblico".

Cusin: "C'è tutto per arrivare il più in alto possibile"

Marco Cusin è un volto nuovo solo a metà, invece, perché era già stato a Torino ai tempi dell'Auxilium Fiat. Il suo ritorno, fortemente voluto dal coach Franco Ciani, è nel segno dell'entusiasmo: "Sono carico fin dalla prima telefonata fatta con il tecnico. Sono contento di far parte di questo gruppo, mi avevano stupito già nella scorsa stagione, avendoci giocato contro nella fase ad orologio: voglia di aiutarsi, di lottare, di buttarsi su ogni pallone, sono tutte caratteristiche importanti".

Dove potrà arrivare la nuova squadra è ancora presto per dirlo, anche se la promozione è l'obiettivo che tutti hanno in testa ma nessuno, anche per scaramanzia, vuole ammetterlo: "Partita dopo partita scopriremo a cosa si può ambire. La nostra voglia di affrontare e superare i momenti difficili e di non mollare mai farà la differenza", ha concluso il veterano Cusin. "Possiamo arrivare tanto tanto in alto".