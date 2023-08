Bardonecchia, nuova frana: esonda il rio Fosse, la provincia del Melzet invasa dal fango

Una nuova violenta pioggia ieri sera 24 agosto ha causato nuovi problemi a Bardonecchia: in località Les Arnauds: il Rio Fosse è esondato e la Sp 216 del Melezet è stata invasa dal fango. Il personale della Viabilità della Città metropolitana è subito intervenuto e ha ripulito il tratto stradale che ora è nuovamente percorribile, mentre proseguono le operazioni di pulizia dell’alveo sotto il ponte al km 3+000.

Procedono intanto nel centro di Bardonecchia i lavori di rimozione dei detriti alluvionali lungo la Sp 216, dove la Città metropolitana Direzione Viabilità sta continuando a intervenire per liberare l’alveo del Rio Frejus, per ripristinare l'officiosità idraulica degli attraversamenti. Ieri 24 agosto è stato effettuato un nuovo sopralluogo, con un ingegnere incaricato, finalizzato a valutare lo stato della struttura del ponte della Sp 216 alla confluenza dei torrenti Frejus -Melezet; il ponte seppur danneggiato in alcuni punti dai massi che l'hanno travolto, ha ben retto l'impatto, non presentando un significativo aggravarsi della situazione statica antecedente: si prevede di poterlo riaprire al transito quando saranno terminati i lavori in urgenza, previo posizionamento di idonee protezioni laterali (new- jersey)

È in corso tuttavia la progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte. La conferenza dei servizi sul progetto definitivo era stata convocata a luglio per il 29 settembre.

La Città metropolitana sta anche intervenendo al ripristino della rotatoria sulla Sp 216 davanti al Commissariato di Polizia, che è stata completamente distrutta: i lavori inizieranno appena l'area sarà sgombra da fango e detriti.

Anche sulla Sp 255 della Val Clarea, nel comune di Giaglione, dove sempre a ferragosto alcune frane avevano interrotto al viabilità stanno procedendo i lavori: il Consorzio forestale ha ultimato i lavori sul canale Maria Bona e completata la pulizia del versante; pertanto da lunedì 28 agosto la Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana potrà iniziare a liberare la strada dai detriti alluvionali che si sono riversati sulla provinciale in corrispondenza di tre conoidi e renderla di nuovo agibile: l’ipotesi è di portela riaprire per il prossimo fine settimana.